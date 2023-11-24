С такими не связывается: Бузова назвала самых плохих партнеров по знаку зодиака
Это доказала ее личная жизнь.
Гороскопы и астрологические прогнозы обычно делят общество на два лагеря. Одни верят всем предсказаниям и подробно читают трактовку знаков зодиака. Другие же скептически относятся к подобным данным.
Как выяснилось, Ольга Бузова во многом опирается на гороскопы при построении отношений. У нее даже есть свой рейтинг мужчин по знакам зодиака. Например, она считает, что Овны и Тельцы могут стать достойными партнерами. А вот в Близнецах и Раках сложно найти что-то хорошее.
Непостоянными для певицы кажутся и обладатели знака Весы. А Дев она раскритиковала из-за отсутствия мужского стержня.
«Скорпионы слишком сложные. Точно не нравятся Рыбы», — заявила Бузова на YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Поклонники без труда припомнили, что оба бывших бойфренда звезды — и Давид Манукян, и Дмитрий Тарасов — родились в марте. Значит, по гороскопу они как раз Рыбы.
Идеальными половинками Бузова считает Львов и Стрельцов. А самым лучшим знаком зодиака исполнительница назвала Козерога, к которому и сама относится.