С такими надо дружить: люди с этими отметинами на лице самые богатые и везучие

Испокон веков люди пытались узнать свою судьбу. Гадания по картам или звездам не теряют своей актуальности тысячи лет. Помимо этого, судьбу можно узнать и по родимым пятнам человека.

Как уверены эксперты, внимание стоит обратить именно на правую часть лица. И если, например, родинка расположена в области виска, то этого человека всю жизнь сопровождает удача. Успех также ждет людей, у которых родимое пятно расположено в районе правого века. Их путь будет длинным и тернистым, однако они непременно добьются заслуженного богатства и признания. Родинки на правой стороне носа и подбородка означают ровно тоже самое.

Отметины же с левой стороны лица несут полностью противоположный смысл. Таких людей ждет тяжелый жизненный путь со взлетами и падениями. И далеко не всем из них удастся стать успешными, несмотря на все старания.