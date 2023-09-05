С такими надо дружить: люди с этими отметинами на лице самые богатые и везучие
Их жизненный путь смело можно назвать счастливым.
Испокон веков люди пытались узнать свою судьбу. Гадания по картам или звездам не теряют своей актуальности тысячи лет. Помимо этого, судьбу можно узнать и по родимым пятнам человека.
Как уверены эксперты, внимание стоит обратить именно на правую часть лица. И если, например, родинка расположена в области виска, то этого человека всю жизнь сопровождает удача. Успех также ждет людей, у которых родимое пятно расположено в районе правого века. Их путь будет длинным и тернистым, однако они непременно добьются заслуженного богатства и признания. Родинки на правой стороне носа и подбородка означают ровно тоже самое.
Отметины же с левой стороны лица несут полностью противоположный смысл. Таких людей ждет тяжелый жизненный путь со взлетами и падениями. И далеко не всем из них удастся стать успешными, несмотря на все старания.