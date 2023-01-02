С таким успеха не добиться: настоящее имя Юлии Снигирь повергнет в шок

Российская актриса Юлия Снигирь не всегда носила свою звучную фамилию. Ей артистка обзавелась после первого замужества, а при рождении будущая звезда кино была записана как Сирискина.

Юлия познакомилась с Алексеем еще в студенчестве, когда обучалась в педагогическом вузе. Их чувства вспыхнули мгновенно, с первого взгляда. Вскоре Сирискина и Снигирь поженились, но их любовь не прошла испытание на прочность. Родители мужа были недовольны, что Юлия посвящает свое время карьере, а не семье и быту. Эти придирки провоцировали постоянные скандалы между супругами, и в итоге брак рухнул под натиском взаимных претензий.

До сих пор ни Снигирь, ни его родители не хотят ничего слышать о Юлии. Актриса же времени даром не теряла. Она сделала успешную карьеру и вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова. О бывшем девушка старается не вспоминать, ведь единственный плюс этих отношений — звучная фамилия супруга, которая ее прославила. Будучи Сирискиной, на такой успех Юлия вряд ли могла бы рассчитывать.