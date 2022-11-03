С таким-то лицом ее считали красавицей: как выглядела русская жена Дали

Судьба Елены Дьяконовой, появившейся на свет в городе Казань, похожа на сюжет увлекательного романа. Именно она стала спутницей жизни и вдохновительницей Сальвадора Дали. К моменту их знакомства Дьяконова была известна под именем Гала, что означает на французском «праздник».

До встречи с Дали ей удавалось разбивать сердца многих именитых персон. В сети Галы попали поэт Поль Элюар и художник Макс Эрнст. Она с легкостью овладевала вниманием мужчин, хотя никогда не считалась красавицей в общепринятом смысле.

При этом Гала обладала непоколебимой уверенностью в себе и в своей привлекательности. Она тщательно следила за маникюром и макияжем, носила наряды от именитых модельеров, пользовалась самым дорогим французским парфюмом.

Гале удалось покорить сердце неутомимого сюрреалиста Дали, несмотря на то, что она была старше на десять лет. Чувства между двумя эксцентричными личностями вспыхнули молниеносно. Союз оказался более чем плодотворным. Дали считал супругу своей победой и музой всей жизни, а она помогала художнику продвигаться по карьерной лестнице.