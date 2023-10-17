С таким шиком не провожали в последний путь даже фараонов: цыганские похороны поражают роскошью

Сколько бы не заработал человек при жизни, после смерти ему уже не потребуются ни капиталы, ни дорогостоящее имущество. Так считает большинство людей, но не цыгане. У этого этноса особые традиции погребения усопших — затраты на похороны просто шокируют.

Конечно, не все ромалы могут позволить себе роскошные усыпальницы. Но представители цыганской знати, которых называют баронами, после смерти получают не меньше, чем имели при жизни. Место захоронения барона намного просторнее, чем обычная могила — иногда там обустраивают сразу несколько комнат. В огромной яме заливают бетонную стяжку, кладут паркет, обшивают стены дубовыми панелями и даже делают имитацию окон. Сам склеп обставляют дорогой мебелью и бытовой техникой, причем холодильник наполняют лучшими продуктами, на полки ставят шкатулки с драгоценностями и раскладывают пачки денег. Иногда к усыпальнице пристраивают даже подземный гараж, куда ставят любимый автомобиль барона.

Цыгане верят, что после смерти все эти предметы понадобятся человеку, ведь его существование продолжится в ином мире.