С таким маникюром ходят только женщины без вкуса: касается каждой второй

Многие женщины не отказывают себе в таком удовольствии, как маникюр. Но часто выбирают дизайн или форму ногтей, которые испортят любой образ.

До сих пор мастера часто слышат просьбу выполнить рисунок, сделать стемпинг или использовать в качестве украшения наклейки и стразы. Мода давно относит все это к пережиткам прошлого, но любительницы колхозного стиля остаются верны себе.

И тем не менее бросаться в другую крайность под названием «Французский маникюр» также не стоит. От любимого многими френча за версту несет нафталином. Если хочется изысканности, элегантности и женственности, то на выручку придет нюд.

Еще один антитренд в мире дизайна — это кружева. Те самые, с которыми каждая уважающая себя женщина выходила замуж лет так 10-15 назад. Дамы, обладающие чувством вкуса, точно не сделают себе такой маникюр.

Другой враг стильных и утонченных представительниц прекрасного пола — форма «трапеция». Квадратные ногти, расширяющиеся ближе к кончику, даже хуже стилетов, которые так любят опасные хищницы.