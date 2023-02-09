С современными стандартами ничего общего: обомлеете, увидев жену качка из «Кухни»

Часто признанные красавчики выбирают себе в жены эффектных моделей. Но некоторые предпочитают неприметных партнерш, которые похожи на девушек по соседству.

Так, пассия актера Тимура Еремеева, известного по сериалу «Кухня», не может похвастаться впечатляющими данными. Она сильно проигрывает на фоне видного и привлекательного супруга. У Ольги довольно заурядное и незапоминающееся лицо, а его черты нельзя назвать изящными: крупный нос, тонкие губы, невыразительный взгляд.

Ольга никак не связана с миром кино или модельным бизнесом — она работает в сфере рекламы и пиара. Тимур познакомился с ней в 2010 году и сразу же предложил девушке встречаться. Спустя три года пара узаконила отношения, а еще через три года в их семье появилась дочка Ника.

Супруги часто делятся своими фотографиями с прогулок и путешествий в соцсетях. Судя по всему, они счастливы друг с другом, а на пересуды и критику внешности Ольги не реагируют. Тимур считает свою жену идеальной и не грезит о красавицах.