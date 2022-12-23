С Шерлоком Холмсом ничего общего: ахнете, услышав «настоящий» голос Василия Ливанова

Голос советского Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова стал визитной карточкой персонажа. Однако актер не всегда обладал столь уникальным тембром, и дело вовсе не в переходном возрасте.

Ливанов обзавелся своим фирменным голосом на съемках ленты «Неотправленное письмо». По требованию режиссера Михаила Калатозова одну из сцен ему пришлось озвучивать в тайге в сорокаградусный мороз, а не в студии. Когда процесс был завершен, актер понял, что потерял свой голос. По рекомендации врача Ливанов молчал две недели, а потом заговорил совсем по-другому. Впрочем, этот новый голос не так уж и сильно расстроил актера. Он сумел выгодно обыграть эту особенность, которая стала его «фишкой».

«Неотправленное письмо» — это, пожалуй, единственный фильм, где можно услышать естественный голос актера. Здесь он звучит в разы мягче, чем у Шерлока.

Кстати, картина Калатозова давно признана мировым шедевром. А в 90-е Фрэнсис Форд Коппола отреставрировал фильм и показал его на экранах США.