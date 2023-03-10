С «серой мышью» ничего общего: гляньте, какой была Родионова до «Мажора»

Карина Разумовская пополнила свою фильмографию множеством работ. Тем не менее большинству россиян она известна по сериалу «Мажор», в котором сыграла капитана полиции Викторию Родионову.

В этом образе многие зрители называют артистку «серой мышью». При этом стоит признать, что внешность Разумовской с годами сильно изменилась. В свое время актриса не боялась дерзких экспериментов и была совсем другой.

Например, в картине «Превратности судьбы» 2008 года звезда предстала в довольно смелом образе: она не только носила яркий макияж, но и сделала прическу с брейдами. Вот только публика обращает внимание не столько на облик Разумовской, сколько на ее талант. Любопытно, что у знаменитости немало хейтеров, которые считают ее довольно посредственной актрисой.