С семьей жены звезде «Триггера» повезло: только взгляните на его тестя

Максим Матвеев известен большинству зрителей по сериалу «Триггер». Актер сыграл роль психолога-провокатора Артема Стрелецкого. Матвеев успешно состоялся не только как профессионал, но и как семьянин.

Артист уже давно женат на своей коллеге Елизавете Боярской. Супруга происходит из известной актерской семьи. Отец Елизаветы — прославленный Д’Артаньян Михаил Боярский, а мать — артистка Лариса Луппиан. Матвееву несказанно повезло с именитыми родственниками.

Максим не перестает восхищаться тестем, которого он знает как глубокого, интересного и сложного человека. Актер категорически не согласен с людьми, которые называют Михаила Сергеевича жестким и авторитарным. Тесть и теща, в свою очередь, тепло приняли зятя в семью.

Максим состоял в браке с Яной Сексте, когда у них с Боярской вспыхнул роман. Ради новой возлюбленной Максим ушел от жены. Елизавету тут же окрестили разлучницей, но вскоре эта шумиха стихла. Сегодня супруги живут счастливо и воспитывают двоих сыновей.