«С сексуальным подтекстом»: Малахов положил глаз на престарелую даму Солнцева

Гоген Солнцев еще не успел официально развестись со своей женой Полиной, как уже закрутил новый роман. По старой доброй традиции избранница шоумена гораздо старше него. Зовут пожилую возлюбленную знаменитости Татуся.

Вместе с ней Солнцев появился на одном из светских мероприятий. Правда, тут же пожалел о том, что вывел свою даму сердца в свет. Главный фрик российского шоу-бизнеса возмутился тому, что присутствовавший на мероприятии Андрей Малахов увлекся его любимой Татусей.

По уверению знаменитости, женатый телеведущий бросал на его пассию пылкие взгляды.

«С сексуальным подтекстом», — заметил в беседе с порталом PROZVEZD Солнцев.

В завершение Гоген заявил, что теперь будет прятать возлюбленную от других мужчин, чтобы ее не увели. Шоумен признался, что по-настоящему любит свою «новую бабушку», поскольку именно рядом с ней обрел, наконец, душевное спокойствие.