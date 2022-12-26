С Сафоновой ничего общего: гляньте, кто на самом деле был прототипом Ольги из «Зимней вишни»

Мелодрама «Зимняя вишня» вышла в середине 80-х и завоевала огромную зрительскую любовь. Создатели картины уверяли, что сюжет целиком и полностью — выдумка сценариста Владимира Валуцкого. Однако спустя годы выяснилось, что это далеко не так. Правду раскрыла актриса Надежда Репина в своей книге «Все к лучшему». Она призналась, что «Зимняя вишня» — своеобразная экранизация ее жизни.

В 70-е отношения артистки со сценаристом Владимиром Валуцким складывались почти так же, как и у киношной Ольги с ее Вадимом. Репина и ее избранник состояли в браках с другими людьми, но уходить от законных супругов никто не собирался. Эти многострадальные отношения длились долгие 14 лет и порядком измучили обоих.

Репина и Валуцкий рассказывали друг другу о своих похождениях на стороне, чтобы спровоцировать бешеную ревность. А однажды актриса едва не вышла замуж за иностранца, чем едва не вывела сценариста из себя. В начале 80-х он написал сценарий «Зимней вишни», где изложил историю своей нездоровой любви к Репиной. Именно эта актриса и стала прототипом Ольги, а вовсе не Сафонова, как думали многие.