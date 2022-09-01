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Киноафиша Статьи С рыжим хулиганом ничего общего: вы ахнете, увидев Сидорова из рекламы «Херши-колы» сегодня

С рыжим хулиганом ничего общего: вы ахнете, увидев Сидорова из рекламы «Херши-колы» сегодня

1 сентября 2022 18:15
С рыжим хулиганом ничего общего: вы ахнете, увидев Сидорова из рекламы «Херши-колы» сегодня

Зрители не ожидали таких сильных перемен во внешности звезды экрана.

Пик популярности актера Александра Лойе пришелся на подростковый период. Молодой артист с рыжей шевелюрой завоевал сердца поклонников своими ролями в киножурнале «Ералаш» и в рекламе напитка «Херши-кола». Многие были уверены, что артист продолжит карьеру и станет настоящей звездой, но Лойе стал все реже и реже появляться на телеэкранах.

Последним самым ярким появлением знаменитости на ТВ стал криминальный сериал Next. В киноленте артист исполнил роль наследника вора в законе Лавра. Как признавался сам актер, в персонаже он обнаружил множество своих черт, поэтому и согласился на эту роль.

Сейчас же в знаменитом артисте уже практически невозможно узнать героя из рекламы «Херши-кола». Лойе лишился своих рыжих волос, поэтому он совсем не похож на того хулиганистого мальчика, за приключениями которого наблюдала вся страна. С рыжим хулиганом ничего общего: вы ахнете, увидев Сидорова из рекламы «Херши-колы» сегодня

При этом артист до сих пор продолжает свою кинокарьеру. Не так давно, например, он принял участие в проекте «Зверобой», а в ближайшее время выйдет комедия «Иван Семенов: Школьный переполох».

Фото: Кадр из киножурнала "Ералаш", соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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