С рыжим хулиганом ничего общего: вы ахнете, увидев Сидорова из рекламы «Херши-колы» сегодня

Пик популярности актера Александра Лойе пришелся на подростковый период. Молодой артист с рыжей шевелюрой завоевал сердца поклонников своими ролями в киножурнале «Ералаш» и в рекламе напитка «Херши-кола». Многие были уверены, что артист продолжит карьеру и станет настоящей звездой, но Лойе стал все реже и реже появляться на телеэкранах.

Последним самым ярким появлением знаменитости на ТВ стал криминальный сериал Next. В киноленте артист исполнил роль наследника вора в законе Лавра. Как признавался сам актер, в персонаже он обнаружил множество своих черт, поэтому и согласился на эту роль.

Сейчас же в знаменитом артисте уже практически невозможно узнать героя из рекламы «Херши-кола». Лойе лишился своих рыжих волос, поэтому он совсем не похож на того хулиганистого мальчика, за приключениями которого наблюдала вся страна.

При этом артист до сих пор продолжает свою кинокарьеру. Не так давно, например, он принял участие в проекте «Зверобой», а в ближайшее время выйдет комедия «Иван Семенов: Школьный переполох».