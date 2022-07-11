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С россиянами на одной волне: жена тяжелобольного Юдашкина ошеломила признанием

11 июля 2022 11:40
С россиянами на одной волне: жена тяжелобольного Юдашкина ошеломила признанием

Знаменитость решила быть честной с фанатами.

Марина Юдашкина удивила поклонников, рассказав о своей любви к садоводству. Соответствующей записью она поделилась в личном Telegram-канале.

Супруга прославленного модельера не раз признавалась, что поддерживает мужа в его работе и старается помогать с коллекциями. Однако, как оказалось, ее личные интересы весьма далеки от мира высокой моды. В своем блоге знаменитость поделилась снимком, сделанным на огороде их загородного особняка. Юдашкина позирует на грядке с капустой, а в подписи хвастается своими успехами.

С россиянами на одной волне: жена тяжелобольного Юдашкина ошеломила признанием

«Как вам мои урожай?» — пишет звезда социальных сетей.

Подписчики не оставили без внимания неожиданную запись. В комментариях фанаты расхвалили Юдашкину за успехи, а некоторые признались, что не ожидали от супруги дизайнера с мировым именем подобных интересов и пристрастий. «Какие вы молодцы!» — не скрывают своего восторга пользователи Сети.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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