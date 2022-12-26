С роскошными усами и в парике: гляньте на Игоря Николаева в начале карьеры

Российский продюсер и композитор Игорь Николаев всегда был импозантным мужчиной. Однако в последнее время его внешний вид то и дело подвергается критике. 62-летний Николаев сильно поправился после пандемии. С тех пор артисту приходится выслушивать недовольства не только от преданных поклонников, но и от любимой супруги Юлии Проскуряковой.

Но музыканта, судя по всему, все устраивает. Николаев не торопится ограничивать себя в еде и изнурять свое тело тренировками — ему вполне достаточно утренних зарядок. И если Проскурякова уже готова смириться с ситуацией, то поклонников нынешний Николаев категорически не устраивает. По их словам, в его возрасте лишний вес добавит проблем со здоровьем, да и выглядит располневший продюсер не лучшим образом — огромные щеки, двойной подбородок, заплывшие глаза.

А недавно одно старое видео с молодым Николаевым только подлило масла в огонь. На этом выступлении певца не узнать — роскошные усы, стройная фигура и парик с начесом. Пользователи Сети с грустью и тоской вспоминали прежнего Николаева, от которого сегодня не осталось и следа.