С родителями ничего общего: гляньте, какой красоткой выросла дочь Антонио Бандераса

Яркий союз двух харизматичных актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит продержался почти 20 лет. Плодом их любви стала дочь Стелла, которая недавно отметила свое 26-летие.

Недавно девушка решила изменить свою фамилию и убрать часть «Гриффит» к огромному изумлению поклонников. Стелла призналась, что почти никогда ее не использовала, но этот ответ многим кажется неубедительным. Пресса частенько пишет о том, что у дочери Бандераса испортились отношения с Мелани. Именно поэтому строптивая девушка решила избавиться от материнской части фамилии.

Стелла — единственный ребенок Бандераса. У Гриффит же есть дети от предыдущих браков, среди которых известная актриса Дакота Джонсон.

Дочь Бандераса совсем не похожа на звездных родителей ни внешне, ни характером. Она всячески старается избегать публичности и не афиширует свою личную жизнь. У нее не так много подписчиков в соцсетях, но и их она крайне редко балует своими постами. Стелла не хочет быть актрисой, а всерьез подумывает о карьере режиссера или сценариста. Может, зря, ведь с такими потрясающими внешними данными главные роли ей были бы гарантированы.