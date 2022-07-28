С рисунками на теле и без белья: появление Лолиты на публике обернулось провалом

58-летняя Лолита стала настоящей звездой прошедшего VK Fest. На сцене фестиваля она появилась в эффектном белом платье с длинной накидкой. Наряд с глубоким декольте облегал фигуру артистки. А открытые части тела певица украсила рисунками, похожими на татуировки. Роликом с мероприятия артистка поделилась в Telegram-канале. Фанаты Милявской подчеркнули, что образ выгодно подчеркивает ее формы и удивительным образом ей идет.

Но с этим мнением согласились не все. Некоторые пользователи Сети посчитали, что выход Лолиты обернулся провалом. Они заметили, что обтягивающий наряд демонстрировал отсутствие у певицы нижнего белья, и назвали это пошлостью.

«Нужна пластика груди, чтобы так выставлять», «Какая безвкусица», «Зачем в таком возрасте выбирать такие платья?» — написали в соцсетях комментаторы.

Большинство замечаний недоброжелателей певица оставила без внимания, но некоторым хейтерам все-таки ответила. Она заявила, что не просила чужих советов по оценке своего гардероба.