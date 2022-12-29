С реальностью ничего общего: за что иностранцы ненавидят новогодние комедии

Романтические новогодние комедии — это точно такая же составляющая праздника, как и украшенная гирляндами елка. Но не все иностранцы с воодушевлением пересматривают классические рождественские фильмы. И вот почему.

Дело, конечно же, в старых добрых штампах. Например, в какой-нибудь романтический и мелодраматический момент внезапно начинает идти мягкий пушистый снег. Это можно увидеть в фильме «Дневник Бриджит Джонс» 2004 года. Однако события разворачиваются в Британии, где снег выпадает два-три раза за все Рождество. А в картине зрители видят полностью покрытую белоснежную землю, чего в реальности почти никогда не бывает.

Поэтому далеко не все зрители радуются, когда на экране появляется подобная снежная сцена — это говорит лишь о том, что режиссер не знаком с местным климатом. Да и к тому же это заезженное клише означает, что сюжет близится к развязке, совсем скоро главные герои встретятся и обретут долгожданное счастье.