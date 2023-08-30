Вот что известно о пристрастии Лещенко, которым он страдает с раннего детства

Народному артисту Льву Лещенко уже исполнился 81 год, но он до сих пор не может отказать себе в некоторых жизненных радостях, даже если те вредят здоровью. Исполнитель обожает проводить время в компании друзей, и употребление спиртного непременно сопровождает такие посиделки. Пристрастие к алкоголю появилось у артиста много лет назад, еще в ранней молодости.

Лев Валерианович рано остался без матери. Его воспитывали практически как сына полка. Отец, Валериан Андреевич, был офицером Красной армии, а его адъютанты были не лучшими воспитателями. Еще в начальной школе будущий певец попал в плохую компанию и попробовал спиртное.

Как сообщает портал Teleprogramma, молодой Лещенко был рад любой заботе, а все свободное время проводил с приятелями на улице. Выпивать же Лев Валерианович начал едва ли не в четвертом классе. К счастью, тяга к алкоголю не помешала ему построить успешную карьеру и даже сохранить удивительное для таких лет здоровье.