С привычным Брагиным ничего общего: народ ахнул при виде изменившегося Аверина

Последние недели Максим Аверин проводит в Сочи, где проходят съемки очередного сезона сериала «Склифосовский». Артист не только участвует в работе над шоу, но и старается наслаждаться последними днями лета, которые ему повезло встретить на курорте. Внимательные поклонники не упускают возможность сфотографироваться с кумиром и активно делятся его снимками в социальных сетях.

Так, недавно в Telegram-канале Лазаревского района появился кадр с Авериным, сделанный в перерыве между съемками. Как отметили пользователи Сети, на фотографии артист совсем не похож на своего героя, поэтому в нем невозможно узнать Олега Брагина. Дело в том, что артист предстает в кадре практически лысым, а его фигура отличается тучностью, в отличие от подтянутого Брагина.