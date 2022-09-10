С Пригожиным много общего: как сейчас выглядит муж Валерии, о котором никто не слышал

До отношений с Александром Шульгиным и Иосифом Пригожиным Валерия была супругой композитора Леонида Ярошевского. Именно он сподвиг начинающую певицу профессионально заниматься музыкой и продюсировал ее первые шаги в профессии. Однако супругам так и не удалось построить счастливую семью.

Валерия развелась с Ярошевским уже через несколько лет после свадьбы. У певицы завязались романтические отношения с ее вторым продюсером Шульгиным, и однажды она просто не пришла домой ночевать. Ее супруг сразу же понял, что браку пришел конец.

После романа с Валерией он так и не встретил вторую половинку. Ярошевский продолжил заниматься музыкой и переехал в Германию, где регулярно дает концерты. Иногда он появляется в эфире ток-шоу на федеральных каналах и рассказывает о своей жизни: он так и не простил Валерию за ее поступок, поэтому считает случившееся предательством. Как отмечают зрители, Ярошевский совсем не похож на других супругов Валерии. Вряд ли можно догадаться, что он «в ее вкусе», однако он является самым интеллигентным из всех избранников певицы.