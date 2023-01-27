С премьеры «Глухаря» прошло 15 лет, а 6 молодых актеров уже нет в живых

Многие зрители посмотрели все три сезона «Глухаря» и одноименный фильм на одном дыхании. За годы существования проекта в нем приняли участие почти 2 000 актеров, но, изучив их биографии, фанаты обнаружили злой рок.

Шесть актеров погибли при странных, а порой и при трагических обстоятельствах, смерть многих была насильственной. Так, Вячеслава Титова убил неизвестный: избил, надел на голову пакет и задушил ремнем. Близкие подозревали личный мотив. Анатолий Отраднов отравился алкоголем и клозапином в Мытищах, но почему его замерзшее тело обнаружили без денег, телефона и документов, никто не знает. Сергей Шарошкин погиб от взрыва светошумовой гранаты, которая неизвестно откуда взялась в доме родителей.

Михаил Фатеев покончил с собой в туалете СИЗО, куда попал из-за обвинений в педофилии, которые он отрицал. Для Дарьи Егорычевой «Глухарь» стал всего шестой актерской работой, а через несколько лет она умерла от рака легких с жуткими осложнениями. Дмитрий Гусев, никогда не жаловавшийся на здоровье, скончался от сердечного приступа в своей машине. Он торопился на годовщину своей свадьбы.