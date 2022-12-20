С позволения Гайдая: ахнете, что вытворял Папанов на съемках «Бриллиантовой руки»

Не секрет, что в процессе создания кино за кадром кипят нешуточные страсти. Исключением не стали съемки бессмертной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Занятный инцидент произошел, когда снимали многострадальный эпизод «Клев» с Анатолием Папановым. По сюжету его персонаж Лелик «помогал» Семен Семенычу с рыбалкой, обеспечивая тому знатный улов. Актеру приходилось часами сидеть в воде температурой 8 градусов. Дело в том, что оператор долго не мог сделать удачный кадр по техническим причинам — режиссер браковал весь материал. Уставший и разозленный Папанов, вынырнув в очередной раз из воды, от всей души крикнул самому Гайдаю: «Идиот!»

Режиссер не только не обиделся, но и даже оставил этот возглас в фильме. К тому же, ругательство очень органично вписалось в сцену. Зрители уверены, что оскорбление адресовано незадачливому Геше Козодоеву, герою Миронова.

Так, совершенно искренняя эмоция Папанова подарила «Бриллиантовой руке» одну из самых экспрессивных реплик в фильме.