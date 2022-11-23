С позором выгнали из дамского туалета: этот факт о фильме «В джазе только девушки» вас покорит

Хотя главной звездой фильма «В джазе только девушки» является Мэрилин Монро, поклонники не скрывают, что пересматривают картину лишь из-за уморительных образов Джека Леммона и Тони Кертиса. Женщины в их исполнении получились живыми, непосредственными и очень смешными.

Но первые же съемочные дни обернулись для дуэта кошмаром: мужчины с трудом передвигались на высоких каблуках, каждый шаг доставлял им боль. Тогда Тони и Джека отправили на обучение к известному американскому танцору, который должен был показать им пример легкой походки. Но и после месяца уроков на съемочной площадке на усилия Леммона и Кертиса смотрели скептически, полагая, что на женщин они совсем не похожи.

Тогда артисты решили на спор пройти в женский туалет, чтобы доказать, что отличить их от обычных посетительниц уборной невозможно. Но затея провалилась с треском: их с позором выгнали, сразу признав в них мужчин. Именно поэтому в комедии было решено сделать ставку не на точное изображение женщин, а на комичные и преувеличенные образы.