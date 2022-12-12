С позором изгнали из Москвы: судьбы самой красивой гимнастки СССР врагу не пожелаешь

История Зинаиды Ворониной — яркий пример того, что популярность и всенародная любовь не могут длиться вечно. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике сама загубила свою жизнь, поскольку не сумела вовремя взять себя в руки.

Спортом знаменитость начала заниматься для того, чтобы как можно реже видеть свою мать, которая и дня не могла прожить без бутылки. Успех пришел к Ворониной довольно быстро: в 18 лет она переехала в Москву из Йошкар-Олы и громко заявила о себе на весь СССР.

Награды одна за другой пополняли копилку гимнастки: она заняла второе место на чемпионате страны, затем получила второе место на чемпионате мира, а на Олимпиаде в Мехико команда спортсменки удостоилась золота. Воронина стала настоящей звездой — ее показывали по ТВ, о ней писали газеты, ее узнавали на улицах. Знаменитость поражала всех не только своим мастерством, но и красотой. Гимнастка всегда одевалась со вкусом и выглядела эффектно, за что ее окрестили иконой стиля.

Вскоре она наладила и личную жизнь. Девушка вышла замуж за гимнаста Михаила Воронина, которому родила сына Дмитрия. После появления наследника 22-летняя спортсменка не оставила тренировки, поскольку не планировала завершать свою карьеру. Однако у судьбы были другие планы.

То ли гены взяли свое, то ли Воронина не смогла смириться с тем, что у нее появилось множество молодых и сильных конкурентов, но она стала все чаще выпивать, игнорируя спортивный режим. Последствия не заставили себя ждать: гимнастка перестала уделять должное внимание тренировкам и забыла про мужа и сына, отдав предпочтение времяпрепровождению со своей собутыльницей — Тамарой Лазакович.

В результате Воронин подал на развод и добился того, чтобы сын остался с ним. Спортсменка этому не противилась, ведь гораздо сильнее ее ранило то, как с ней обошлись власти накануне Олимпиады 1980 года. Тогда в Москве ждали прибытия большого количества иностранцев и, чтобы не упасть в грязь лицом, выслали пьяниц и бродяг за 101-й километр. Настигла эта участь и Воронину, что стало для нее большим шоком. Впоследствии она и вовсе угодила на шесть лет на решетку из-за кражи.

Жизнь Зинаиды Борисовны оборвалась в 2001 году. К тому моменту о ней многие попросту забыли, кроме земляков, которые продолжали гордиться ее успехами в спорте. Тело гимнастки перевезли в родной город и похоронили со всеми почестями.