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С поразительной точностью: гороскоп Глобы предсказал смерть Пугачевой

12 сентября 2023 10:00
С поразительной точностью: гороскоп Глобы предсказал смерть Пугачевой

Примадонна получила предупреждение об опасности.

Тамара Глоба — один из самых известных российских астрологов. Среди клиентов женщины есть и знаменитости. Предсказательница сообщила, что к ней не раз обращались за советом Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.

По словам Глобы, во время одной из операций Примадонна чуть не умерла, и об этом она знала заранее. Звезды подсказали астрологу, что у певицы начнется сильный сепсис и заражение крови. В этот день артистка действительно была на краю гибели, передает портал АиФ.

Другие предсказания для исполнительницы Тамара разглашать не стала, так как не получила на то разрешения от Аллы Борисовны. Но все, что она могла нагадать для народной любимицы, сбывалось. То же касается и прогнозов для старшей дочери Пугачевой.

Кристина Орбакайте свои обращения к астрологам никогда не разглашала, а вот Примадонна не стесняется говорить об этом и даже комментировать прогнозы собственной гибели. Но обе певицы снова возвращаются к Глобе за советом, если стоят перед сложным выбором.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @user-ug3ym2hf6j / youtube
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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