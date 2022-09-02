С помощью простого теста мы с легкостью угадаем ваш возраст

С тех пор, как возник кинематограф, прошло всего чуть больше ста лет, однако эта сфера претерпела колоссальные изменения. Могли ли зрители, в начале прошлого столетия смотревшие немые фильмы, продолжительность которых составляла не более получаса, представить себе такие вещи, как 3D и 4D? Возникло и множество новых жанров - сегодня можно найти картины абсолютно на любой вкус и цвет. На одном из англоязычных ресурсов пользователи озадачились вопросом - какие жанр были особенно популярны в разные десятилетия, и принялись за подсчеты. С помощью компьютерной программы они проанализировали картины, которые выходили в период с 1910 по 2018 год. Пользователям удалось выяснить, что в 20-30-е годы прошлого века наибольшим спросом пользовались романтические комедии, а в 1980-е на пике популярности были боевики и фильмы, снятые в жанре экшена. В последние десятилетия востребованы хорроры и триллеры - регулярно появляются новинки, снятые в этих леденящих кровь жанрах.

Исследователи убеждены, что кинопредпочтения человека могут выдать его возраст с головой. Предлагаем вам пройти тест - вы выберете фильмы, которые вам нравятся, а мы скажем, сколько вам лет.