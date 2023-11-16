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С помощью бьюти-процедур: 8-летняя дочь стала вылитой копией Александровой

16 ноября 2023 16:15
С помощью бьюти-процедур: 8-летняя дочь стала вылитой копией Александровой

Вся в красавицу-мать.

Марина Александрова является одной из главных актрис в России. Звезда картин «Бедная Настя», «Екатерина» и «Мосгаз» в 41 год остается признанным секс-символом. Неудивительно, что такая эффектная женщина сумела устроить личную жизнь: более десяти лет артистка замужем за режиссером Андреем Болтенко.

У пары растут двое детей: 11-летний сын Андрей и 8-летняя дочка Катя. К последней приковано внимание общественности. Публика считает, что очаровательная девочка легко может пойти по стопам мамы, ведь ей досталась такая же очаровательная внешность. Видно, что Александрова гордится малышкой, выкладывая ее фото в Сеть.

Недавние кадры с участием крошки умилили поклонников семьи. Актриса опубликовала снимок из парикмахерской. Ее дочку не только подстригли, но и окрасили ей несколько прядок в розовый цвет. Катя с удовольствием позировала маме, хвастаясь обновленной шевелюрой. А в углу снимка можно было заметить и саму Марину Александрову.

С помощью бьюти-процедур: 8-летняя дочь стала вылитой копией Александровой
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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