С помощью бьюти-процедур: 8-летняя дочь стала вылитой копией Александровой

Марина Александрова является одной из главных актрис в России. Звезда картин «Бедная Настя», «Екатерина» и «Мосгаз» в 41 год остается признанным секс-символом. Неудивительно, что такая эффектная женщина сумела устроить личную жизнь: более десяти лет артистка замужем за режиссером Андреем Болтенко.

У пары растут двое детей: 11-летний сын Андрей и 8-летняя дочка Катя. К последней приковано внимание общественности. Публика считает, что очаровательная девочка легко может пойти по стопам мамы, ведь ей досталась такая же очаровательная внешность. Видно, что Александрова гордится малышкой, выкладывая ее фото в Сеть.

Недавние кадры с участием крошки умилили поклонников семьи. Актриса опубликовала снимок из парикмахерской. Ее дочку не только подстригли, но и окрасили ей несколько прядок в розовый цвет. Катя с удовольствием позировала маме, хвастаясь обновленной шевелюрой. А в углу снимка можно было заметить и саму Марину Александрову.