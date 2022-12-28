С покойным отцом ничего общего: посмотрите, как выросли дети Хворостовского

С момента смерти Дмитрия Хворостовского прошло уже пять лет. У артиста осталось пятеро детей от двух разных женщин: дочери Мария, Александра, Нина и два сына — Даниил и Максим.

Отношения с первой супругой у артиста не заладились. По слухам, Светлана Рогова изменяла музыканту, из-за чего тот часто прикладывался к бутылке. С вредными привычками Хворостовский покончил лишь после знакомства с итальянкой Флоранс Илли, ставшей его второй женой.

Семейной жизни пары можно было только позавидовать, но все изменилось в 2015 году, после того как врачи диагностировали исполнителю рак головного мозга, победить который он так и не смог. Дети, Максим и Нина, помогли вдове справиться со своим горем. Вместе с наследниками Илли живет в Лондоне и периодически делится фотографиями в социальных сетях.

Новый снимок, на котором Флоренс показала сына и дочь, произвел фурор. Интернет-пользователи отметили, что наследники Хворостовского стали совсем взрослыми, но со своим знаменитым отцом у них нет ничего общего. Например, один из подписчиков сравнил Максима с Петром I в молодости.