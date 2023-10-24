С подиума в церковь: жизнь инопланетянки советского кино приняла неожиданный поворот

Вся страна узнала имя Елены Метелкиной благодаря фильму «Через тернии к звездам». В фантастической картине она исполнила роль инопланетянки Нийи, мгновенно став всесоюзной звездой. Публика узнавала актрису на улицах и была уверена, что та добьется небывалого успеха. Но Метелкина не смогла оправдать надежды поклонников.

Как оказалось, еще во время работы над популярным фильмом она познакомилась с портным Сергеем. Новый знакомый ухаживал за артисткой, которая после завершения съемок решила связать себя узами брака с возлюбленным. А спустя некоторое время у пары родился сын Саша.

Сергей не оказался добропорядочным мужем. Спустя полтора года свадьбы он расстался с Еленой и ушел из дома. И еще четыре года пытался отобрать квартиру у бывшей жены и ее родителей. Постоянные конфликты и суды тяжело сказывались на артистке. Усугубляло ситуацию и отсутствие постоянной работы. Метелкина не могла найти свое место в жизни и однажды устроилась воспитательницей в коррекционный детский сад. А позднее поняла, что успокоение находит только в религии.

Из-за близких Метелкина не могла посвятить все время церкви, поэтому устроилась работать в лавку при одном из храмов. А после 2018 года перестала выходить на связь с поклонниками. И, как уверена публика, с того времени она полностью отказалась от мирской жизни, сделав веру своим смыслом жизни.