С подачи Пушкина: в этом сказочном имени все постоянно делают ошибку

Если внимательный читатель воспользуется поисковой системой и проверит сначала слово «Кощей», а затем — «Кащей», то обнаружит забавный факт. Количество запросов по этим наименованиям будет примерно одинаковым. При этом орфографически верное, разумеется, только одно.

Почему даже грамотные люди часто ошибаются при написании имени этого сказочного персонажа? Виноват Александр Сергеевич Пушкин. Именно с его подачи появился второй персонаж. Пушкин в своей сказке написал Кощея через «а». И, кстати, в словарях он писался аналогично.

Однако со временем люди почему-то решили, что Кащей должен стать Кощеем. Возможно, виной тому стала аналогия со словом «костлявый». И сегодня даже помощник в текстовом редакторе отметит вам написание как у Александра Сергеевича ошибочным. Кощей прочно вошел во всеобщее употребление, не оставив места Кащею исконному. Вот почему, чтобы не показаться невежей, не стоит повторять за Пушкиным.