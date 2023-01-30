С пластикой и без: удивитесь, как в 66 лет выглядят актрисы-одногодки (фото)

Наталья Андрейченко задумалась о том, как обернуть время вспять, после съемок в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Для роли загадочной няни ей пришлось сильно похудеть, с годами потребность удержать ускользающую красоту вынудила артистку лечь под нож.

Звезда картин «Сибириада» и «Подари мне лунный свет» сделала контурную коррекцию губ и носогубных складок. Через какое-то время актриса, судя по всему, избавилась от морщин на верхних веках: надбровные дуги «подскочили» наверх, а взгляд стал более открытым. Не все пластические опыты Андрейченко считаются удачными, но она воспринимает это философски и в свои 66 лет выглядит весьма достойно.

Одногодку Андрейченко, актрису Галину Петрову, и в молодости сложно было назвать красавицей. Неидеальная внешность, впрочем, не помешала ей построить театральную карьеру и появиться в ряде нашумевших в свое время картин, таких как «Бальзаковский возраст или Все мужики сво...» или «Дело о „Мертвых душах“». Услуги пластических хирургов Петрову никогда не интересовали.