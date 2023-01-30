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С пластикой и без: удивитесь, как в 66 лет выглядят актрисы-одногодки (фото)

30 января 2023 18:45
С пластикой и без: удивитесь, как в 66 лет выглядят актрисы-одногодки (фото)

Спорам сторонников и противников пластики положен конец.
 

Наталья Андрейченко задумалась о том, как обернуть время вспять, после съемок в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Для роли загадочной няни ей пришлось сильно похудеть, с годами потребность удержать ускользающую красоту вынудила артистку лечь под нож.

Звезда картин «Сибириада» и «Подари мне лунный свет» сделала контурную коррекцию губ и носогубных складок. Через какое-то время актриса, судя по всему, избавилась от морщин на верхних веках: надбровные дуги «подскочили» наверх, а взгляд стал более открытым. Не все пластические опыты Андрейченко считаются удачными, но она воспринимает это философски и в свои 66 лет выглядит весьма достойно.

Одногодку Андрейченко, актрису Галину Петрову, и в молодости сложно было назвать красавицей. Неидеальная внешность, впрочем, не помешала ей построить театральную карьеру и появиться в ряде нашумевших в свое время картин, таких как «Бальзаковский возраст или Все мужики сво...» или «Дело о „Мертвых душах“». Услуги пластических хирургов Петрову никогда не интересовали. С пластикой и без: удивитесь, как в 66 лет выглядят актрисы-одногодки (фото)

Фото: Legion-Media, соцсети, кадр из фильма «Долой коммерцию на любовном фронте, или Услуги по взаимности» (1988), кадр из сериала «Женщина с котом и детективом»
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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