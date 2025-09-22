С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн

Меню
22 сентября 2025 11:50
Популярностью у иностранцев пользуется не только «Красный шелк».

Недавно весь кинематографический мир обсудил успех фильма «Красный шёлк» в Поднебесной. Его премьера с большим пафосом прошла 4 сентября в пекинском кинотеатре Tianying Cineplex, а уже спустя два дня, 6 сентября, картина вышла в широкий прокат по всему Китаю.

Как сообщала генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, уже за первые выходные фильму удалось собрать «несколько сотен тысяч долларов», что стало обнадёживающим стартом для российского блокбастера на самом конкурентном рынке мира.

Но это далеко не первый случай, когда отечественное кино находит неожиданно тёплый приём у китайской аудитории. Ровно десять лет назад похожий, но куда более масштабный и по-своему анекдотичный феномен случился с другим российским проектом — романтическим фэнтези Тимура Бекмамбетова «Он – дракон».

Сколько фильм заработал на родине

История эта начиналась довольно скромно. Снятый по роману писателей Марины и Сергея Дьяченко фильм прошёл в российском прокате почти незамеченным.

При бюджете в $18 млн кассовые сборы на родине составили скромные $1,7 млн. Казалось, история о девушке, похищенной драконом, который оборачивается прекрасным юношей, обречена остаться красивой, но нишевой сказкой для ограниченного круга зрителей.

Как фильм стал успешным в Китае

Однако у судьбы ленты был совершенно другой сценарий, главную роль в котором сыграли… китайские пираты. Безупречная визуальная эстетика фильма, на 85% состоящего из компьютерной графики, и сказочный сюжет мгновенно привлекли внимание интернет-пользователей в Китае.

Пиратская версия «Он – Дракона» разлетелась по сети с невероятной скоростью, набрав миллионы просмотров еще до того, как фильм официально ступил на землю Поднебесной. И, вместо того чтобы убить прокат, нелегальный интерес создал беспрецедентный ажиотаж.

Китайские зрители, уже полюбившие фильм по пиратским копиям, массово пошли в кинотеатры, чтобы пережить эмоции от большого экрана и поддержать полюбившуюся картину. Результат был ошеломляющим: официальная касса ленты в Китае достигла $8,8 млн, что на тот момент сделало «Он – дракон» самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в КНР.

Итог

Эта история стала ярким примером того, как пиратство, вопреки всей логике, может иногда сыграть на руку — создав ту самую «сарафанную рекламу», которая оказывается дороже любых маркетинговых бюджетов. И доказательством того, что у российского кино есть свой, особый шарм, способный завоевать сердца самой взыскательной и далёкой от нас аудитории.

Ранее мы писали: Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

Фото: Кадры из фильма «Красный шёлк» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
