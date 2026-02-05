С первых серий влюбилась в этот российский комедийный детектив: в нем всего 8 серий и ноль мрачняка

Иногда после тяжелого дня так хочется включить детектив, но не погружаться в очередную вселенную жестокости и безнадеги. Знакомое чувство? Вот и я что-то устала от мрачняка, поэтому была рада, когда случайно нашла идеальную альтернативу – легкий сериал «Домохозяин».

Это история про блестящего оперативника Антона Шаталина (Павел Чинарев). Он обычно по уши в работе и не так часто уделяет время своей семье. И вот когда они все же выбираются все вместе на пикник, то жена Шаталина внезапно пропадает.

Звучит грустно, но не ждите здесь смертей и всего такого. Сериал сконцентрируется на том, как герой будет в одиночку совмещать работу и заботу о двух детях, что поначалу казалось ему элементарной задачей.

В целом получается такая очень приятная рутинная история, которая сопровождается и ключевым расследованием, связанным с поисками жены Антона, и другими делами, которые нам показывают на протяжении восьми серий. Здесь ничего не угнетает, а сам сюжет совершенно не напрягает – можно смотреть фоном и расслабляться.

Сериал получил на Кинопоиске уверенные 7.6 балла. А вот за что его хвалят другие зрители:

«Сериал смотрится легко, у него простая и даже жизнерадостная атмосфера»,

«Очень увлекательный сериал, с динамичным интересным сюжетом, с несколькими романтическим линиями (серьезными и не очень)»,

«Само собой разумеется, что в сериале показано все более иронично, чем было бы на самом деле в жизни. Но все равно, смотреть на это приятно и забавно. Огромный плюс, что в сериале, хоть он и является детективом, нет жестоких сцен».

Так что если вы давно хотели и загадки поразгадывать, и подзарядиться позитивом, возможно, стоит дать проекту шанс. Тем более что 8 серий по 50 минут – идеальный формат, чтобы скоротать холодную февральскую неделю.