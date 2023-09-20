С первого взгляда: женщины с этими именами самые влюбчивые

Чувство влюбленности приносит с собой самые светлые ощущения - легкость в теле, душевный подъем, желание свернуть горы ради объекта страсти. Чаще всего увлечение перерастает в нечто большее и серьезное, но бывает и так, что человек не желает двигаться дальше этой фазы и меняет партнеров, как перчатки. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена самых влюбчивых женщин.

Анастасия

Яркая и привлекательная Анастасия отбоя не знает от поклонников. Девушка, нареченная этим именем, может похвастаться не только эффектной внешностью, но и многочисленными талантами. Порой Настя до последнего не знает, в какой именно сфере хочет себя реализовать - ее привлекают самые разные профессии и направления работы.

В любви Анастасия тоже очень непостоянна.

Ей нравятся самые разные типажи мужчин, и определиться, с кем провести рука об руку всю жизнь, непросто. Сегодня Насте по душе романтики, готовые петь своей возлюбленной серенады под балконом, а завтра - брутальные мужчины, альфа-самцы. За кого в итоге выйдет замуж обладательница имени, предсказать трудно.

Виктория

В каждой обладательнице этого имени есть авантюрная жилка. Виктория обожает головокружительные приключения, без них жизнь кажется ей пресной и неинтересной. Она с легкостью пускается не только в предприятия разной степени сомнительности, но и в любовные эскапады. Романы тоже привносят в будни Вики определенную “перчинку”.

Виктория обожает ходить на свидания.

Ей нравится общаться с новыми мужчинами, присматриваться к ним: быть может, на этот раз перед ней - ее единственный и неповторимый? Вику легко очаровать, но не факт, что вскоре она не переключится на кого-нибудь другого. Ведь потерять ее расположение так же просто, как его завоевать.

Елена

Обладательница этого имени верит в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Елена мечтает о таком чувстве, которое встречается на пути героинь книг и романтических фильмов - сильном, настоящем, неподвластном времени и пространству. При этом Лена довольно часто влюбляется, потому что видит своего единственного в каждом приглянувшемся мужчине.

Спустя некоторое время после знакомства женщина, нареченная этим именем, понимает - это не тот, кто ей нужен.

Ей и самой досадно, что так получилось, а уж объясняться с мужчиной, особенно если он успел проникнуться к Елене чувствами, и вовсе неприятно. Эксперты в сфере эзотерики говорят, что чаще всего обладательница имени влюбляется не в реального человека, а в выдуманный ею образ.