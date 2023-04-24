С первого взгляда: женщины этих 3 знаков Зодиака самые влюбчивые

Все мы разные. Кому-то необходимо тщательно взвесить все “за” и “против”, как следует узнать партнера и только после этого позволить себе с головой окунуться в омут страсти, а кто-то готов подарить свое сердце прямо на первом свидании. По словам астрологов, сказать, насколько человек влюбчивый, можно, узнав его знак зодиака. Эксперты рассказали, под какими созвездиями на свет появляются самые любвеобильные женщины.

Овен

Сердце красавицы, как известно, непостоянно в своих любовных предпочтениях. Вот и прелестная женщина-Овен меняет свои пристрастия настолько часто, что друзья и родственники не в силах уследить за сменой ее кавалеров.

Сегодня представительница огненного знака сходит с ума по одному мужчине, завтра - по другому.

Все бы ничего, пусть влюбляется на здоровье, однако дама-Овен не только не знает покоя сама, но еще и не дает его окружающим. Она все уши прожужжит подружкам о том, с каким потрясающим парнем идет сегодня на свидание. Бедняжки только устало кивают головой и закатывают глаза, ведь эту песню они слышат не в первый раз.

Близнецы

Девушки, рожденные под знаком Близнецов, похожи на Кармен. Так же, как и свободолюбивая героиня известной повести и оперы, они с легкостью дарят свое сердце понравившемуся мужчине, а затем так же непринужденно требуют его обратно. Мол, любовь прошла, завяли помидоры, на горизонте появился другой кандидат.

Если в случае с Овнами больше всего страдают от любвеобильности знака подружки, то Близнецы причиняют немало страданий мужчинам.

Они-то как раз не готовы расставаться с такой очаровательной особой, поэтому, когда она упорхнет, будут упорно напоминать о себе, ревновать к новому избраннику и следить за ней в соцсетях.

Стрелец

Любовь с первого взгляда существует, убеждена девушка-Стрелец. Проблема лишь в том, что в ее жизни таких “любовей” пруд пруди. Стоит в поле зрения появиться мало-мальски интересному мужчине, как представительница огненного знака начинает подбивать к нему клинья.

Вдруг этот красавчик окажется ее настоящим принцем?

Каждый раз дама-Стрелец абсолютно уверена в своих чувствах. Со всем пылом она клянется очередному избраннику, что у них все по-настоящему, все всерьез, а затем пташкой улетает к кому-то другому. Пытаться остановить уроженку этого знака бесполезно - если чувства угасли, вновь их не воскресить.