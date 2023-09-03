С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане

Ярослав Дронов сегодня известен под псевдонимом SHAMAN. Этот исполнитель собирает стадионы и считается едва ли не рупором нового поколения российских патриотов. От традиционной плеяды артистов на государственных концертах молодой человек отличается ярким имиджем. Но выделяться певец стал еще в раннем детстве.

В Сети появилась фотография Ярослава в «детсадовском» возрасте. В белокуром мальчугане легко узнать современную звезду: за прошедшие годы Дронов сильно возмужал, но выражение его лица практически не изменилось.

В отличие от современного дерзкого юноши, мальчик в кадре выглядит настоящим паинькой. Пока другие малыши лазили по деревьям или играли с машинками, будущий SHAMAN тянулся к искусству и пению. На снимке в его руках видна симпатичная кукла с гармошкой. Видимо, любовь к музыке у этого парня с рождения.