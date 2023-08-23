С пеленок артистка: внучка Миледи - копия бабушки, но звезда этого даже не понимает

Маргарита Терехова всегда мечтала о внуках. Она сама воспитала двоих детей и очень просила их не затягивать с рождением собственных. Но исполнительница роли роковой красавицы Миледи в советской экранизации «Трех мушкетеров» так и не познала радость быть бабушкой, хотя внуки у нее все-таки появились.

Младшей Вере уже шесть лет. Она растет точной копией бабушки, но Маргарита Терехова оценить и осознать этого не может. Дело в том, что более 12 лет актриса борется с болезнью Альцгеймера. Она живет с помощницей, давно не узнает никого из близких и не помнит ни себя, ни родных.

Поэтому Маргарита Терехова даже не смогла познакомиться со своими внуками. Ее сын Александр очень сожалеет, что у него дети не появились раньше. Тогда бы он успел порадовать маму и дать ей хотя бы несколько лет понянчиться с такими желанными малышами.