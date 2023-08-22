С пасынком не сравнить: наследник Малинина от третьей жены оказался ни рыба ни мясо

Александр Малинин смог обрести семейное счастье только с третьей попытки. Для его супруги Эммы этот брак тоже оказался не первым. Еще во время учебы в мединституте она вышла замуж, а уже на третьем курсе родила сына Антона. Но отношения распались: женщина всю себя посвящала работе и не находила времени для мужа. С певцом она познакомилась на концерте, куда ее затащила подруга.

Малинин воспитывал сына возлюбленной как родного. Молодой человек вырос настоящим красавцем — все подписчики Эммы в восторге от статного молодого человека со стильной бородкой. В браке у пары родились двойняшки Фрол и Устинья. По мнению фанатов, мальчик сильно проигрывает по сравнению со старшим братом.

«Извините, но на младшем природа отдохнула», — пишут женщине в социальных сетях.

Не больше везло певцу и со старшими детьми. Дочь от второго брака не общается с отцом, а сын Никита всю жизнь оставался в тени знаменитого родителя.