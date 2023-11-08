С отвращением выливали после первого глотка: что в СССР приходилось пить вместо кофе

В истории СССР было немало периодов, когда гражданам приходилось сталкиваться с дефицитом продуктов. Особенно это касалось такого изыска, как кофе. Импорт был либо вовсе запрещен, либо доступен лишь элите. Остальным советским людям приходилось довольствоваться сомнительными напитками.

Одним из них была так называемая «Балтика». В ее составе основное место занимали цикорий и ячмень, также среди добавок значились соя и каштан. Никаких зерен кофе там не водилось. Аккуратная коробочка «Балтики» стоила порядка 40 копеек и пользовалась популярностью.

Однако лишь немногие вспоминают этот напиток с ностальгией, большинство же до сих пор ужасается его вкусу. Некоторые пользователи Сети припоминают, как готовили кофе «Балтика» в электросамоваре. Техника покрывалась внутри черной коркой с ужасным запахом, и хватало только одного глотка отвратительного напитка, чтобы тут же его вылить. После такой дегустации от кофе приходилось отказываться насовсем.