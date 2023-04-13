С отцом-скандалистом ничего общего: дочь Джигурды растет настоящей красавицей
Новое фото звездной наследницы произвело фурор.
Никита Джигурда успел стать многодетным отцом. У эпатажного актера четыре сына и одна дочь — Эва-Влада Анисина-Джигурда, которая и привлекла повышенное внимание широкой общественности.
Звездная наследница появилась на свет в январе 2010 года. Ее мать — известная спортсменка Марина Анисина, на которой актер-скандалист женился дважды. Отношения супругов часто обсуждают в Сети. Многие не понимают, почему фигуристка терпит непристойное поведение мужа и, например, закрывает глаза на его тесную дружбу с Анастасией Волочковой.
Пока Джигурда исполняет жаркие танцы с балериной, Анисина занята воспитанием детей. В микроблоге знаменитости в соцсетях появилось новое фото 13-летней Эвы-Влады. Поклонники поспешили заметить, что она растет настоящей красавицей, у которой нет ничего общего с отцом-скандалистом.
«Воспитанная, интеллигентная, статная девочка», — подметил один из интернет-пользователей в комментариях к снимку.