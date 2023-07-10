С отцом ничего общего: вот чьей копией растут трое детей Аллы из «Универа»

Актриса Мария Кожевникова уже больше 10 лет состоит в отношениях с Евгением Васильевым. Пара считает себя супругами и даже закрепила свой союз венчанием в церкви, но штамп в паспортах они так и не поставили. Сама Мария заявляет, что не особо нуждается в таких формальностях.

В браке у Евгения и Марии родилось трое сыновей: Иван, Максим и Василий. Долгое время Кожевникова скрывала внешность младшего ребенка и только в последние два года стала делиться фотографиями всех своих детей. На новом фото мальчишки сидят на мотороллере вместе с отцом.

Подписчики актрисы не могли сдержать умиления от такой семейной идиллии. В комментариях они активно спорили, кто из малышей больше похож на звездную маму. Некоторые поклонники Марии считают, что только пятилетний Вася унаследовал мамину красоту. Другие фанаты актрисы уверены: все трое — просто копия Кожевниковой.