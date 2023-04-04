С отцом ничего общего: в качке с окладистой бородой сына Федора Бондарчука не узнать

Режиссер и актер Федор Бондарчук является представителем творческой именитой династии. Его сын Сергей пошел по стопам своих родственников и связал свою жизнь с кино. Как складывается карьера внука легендарного режиссера, в честь которого его назвали?

На счету Сергея Бондарчука-младшего несколько киноработ. Он снялся в картинах «Сталинград», «Домоправитель» и «Воин», которые принесли ему всероссийскую популярность. Однако кино не единственное увлечение Сергея.

С детских лет Бондарчук занимался боксом и борьбой. Но становиться профессиональным спортсменом он не хотел. Кроме того, у звездного наследника обнаружился талант к бизнесу. В предпринимательство Бондарчук ушел после того, как его актерская карьера пошла на спад. Однако Сергей никогда не уточнял, каким именно делом он занимается.

Сегодня 31-летний сын Федора Бондарчука похож на дородного богатыря: он подкачался, отпустил бороду и обзавелся залысинами. Он совсем не похож на своего прославленного отца. Пользователи Сети отмечают, что Сергей не унаследовал и его талант, поэтому ему приходится строить свой бизнес.