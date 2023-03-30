С отцом ничего общего: сын Аркадия Укупника стал настоящим мачо (фото)

Личная жизнь знаменитых артистов большую часть времени находится по прицелом камер. Поэтому скрыть от публики свою вторую половинку или наследника практически невозможно. Так и Аркадий Укупник не смог сохранить все в тайне.

Исполнитель песни «Я на тебе никогда не женюсь» трижды состоял в браке. Впрочем, он всего лишь два раз официально оформлял свои отношения в ЗАГСе. Первая супруга музыканта подарила ему прекрасного сына Григория.

Сегодня наследнику певца уже исполнилось 42 года, и кажется, что он не унаследовал от отца ни одной отличительной черты внешности. Сын Укупника оказался мужественным красавцем с модной стрижкой и пронзительным взглядом. Однако о жизни завидного жениха мало что известно. Но сам Аркадий признавался в программе «Ты не поверишь», что его ребёнок некоторые время жил в Германии. Позже Григорий все таки вернулся на Родину, поскольку заграницей оказалось слишком скучно.