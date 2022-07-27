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Киноафиша Статьи «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены

«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены

27 июля 2022 16:10
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены

Певец поделился редким семейным снимком.

60-летний Григорий Лепс порадовал поклонников редким семейным снимком с детьми. В Telegram-канале он опубликовал фото, сделанное на отдыхе. В кадре артист позирует рядом с тремя младшими детьми от брака с Анной Шаплыковой. Старшей дочке Еве уже 20 лет, Николь исполнилось 15 лет, а младшему сыну Ване — 12.

Подписчики Лепса ахнули, увидев его детей от бывшей жены. Они поразились тому, как быстро подросли отпрыски артиста, а также отметили, что они куда больше похожи на Шаплыкову, чем на музыканта.

«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены

«Дети очень красивые, но на вас не похожи», «С отцом ничего общего», «Такие светленькие, все в мать», — написали комментаторы.

Напомним, после развода с женой в декабре прошлого года Григорий заявил, что намерен и дальше поддерживать женщину и детей. Сейчас он живет в соседнем доме, который ранее оборудовал под офис. Также у Лепса есть старшая дочь Инга от первого брака. 37-летняя женщина сейчас находится на последних месяцах беременности и скоро сделает певца дедушкой.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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