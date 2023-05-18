С отцом ничего общего: красавцы-сыновья открестились от Юрия Стоянова (фото)

Юрий Стоянов уже давно женат на своей третьей супруге Елене. Они воспитывают дочь, которой недавно исполнилось 20 лет. Также у прославленного артиста есть двое сыновей от первой избранницы, но они не поддерживают связь с отцом.

Старшие наследники Стоянова родились в браке актера и искусствоведа Ольги Синельченко. Между Николаем и Алексеем разница всего два года. Вскоре после рождения младшего сына Юрий Николаевич ушел из семьи к другой женщине.

Синельченко не простила мужа и оборвала с ним все контакты. Лишь иногда Николая и Алексея навещал отец Стоянова, но после его смерти «заочная» связь сыновей с Юрием Николаевичем прервалась. Ольга вышла замуж за другого человека — профессора Максима Хлопова. Он усыновил детей Стоянова и дал им свое отчество и фамилию. Когда Николай и Алексей подросли, они не выразили никакого желания общаться с родным отцом.

Отпрыски артиста хорошо устроились в жизни. Николай стал бизнесменом и сотрудничает с британскими фирмами. Алексей тоже занимается предпринимательством, а также увлекается лыжным спортом. Красавцы-сыновья Стоянова почти не похожи на отца. У них мужественная и брутальная внешность, чего нельзя сказать о звезде «Городка».