С отцом ничего общего: гляньте на сына «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу от официантки

Американский телехит «Секс в большом городе» в свое время произвел фурор. Женская аудитория с замиранием сердца наблюдала за отношениями Кэрри Брэдшоу и «мужчины мечты» мистера Бига.

Роль Джона Престона сыграл американский актер Крис Нот. Он давно женат на актрисе и бизнесвумен по имени Тара Уилсон, которая родила от «мужчины мечты» двоих детей. Нот познакомился с будущей женой в собственном ресторане, где она подрабатывала официанткой. Актер был поражен ее яркой внешностью и обаянием.

Вскоре между ними вспыхнул роман, и никого не смутила разница в возрасте: Ноту было 47, а Таре — 19. Сам Крис не верил в эти отношения, но со временем интрижка переросла в настоящую любовь. В 2008 году Уилсон родила от актера первенца по имени Орион, а через 12 лет появился на свет их второй наследник Китс.

Стоит признать, что старший сын совсем не похож на красавца-отца. Орион растет точной копией матери, чьи латиноамериканские гены взяли верх. У мальчика такая же смуглая кожа, черные волосы и жгучие карие глаза.