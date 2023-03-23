С отцом ничего общего: дочь Марии Голубкиной стала настоящей красавицей (фото)

Скандальный брак актрисы Марии Голубкиной и шоумена Николая Фоменко складывался непросто. Они были вместе 13 лет и воспитывали двоих детей, но наличие общих отпрысков не спасло союз этих ярких личностей. Что стало со старшей наследницей звездной четы?

Анастасия уже стала взрослой девушкой. Она выросла красавицей, унаследовав от матери все самое лучшее. Пользователи Сети отмечают, что Настя совсем не похожа на отца — к счастью, он не передал ей свой внушительный нос и «мясистое» лицо. У его дочери аккуратные и изящные черты.

Когда родители развелись, Анастасии было всего девять лет. Это стало огромным ударом для нее и для ее брата Ивана. Но Фоменко не бросил своих детей и продолжал проводить с ними много времени. Сегодня у Анастасии дружеские и теплые отношения с родителями. Известно, что девушка несколько лет жила в Лондоне, где получила диплом продюсера. Недавно стало известно, что Анастасия перебралась в Берлин. О ее личной жизни нет почти никакой информации.