С отцом ничего общего: ахнете, увидев взрослого сына Константина Хабенского (фото)

Вместе с женой Ольгой Литвиновой актер Константин Хабенский воспитывает двоих маленький дочерей — Александру и Веру. Но есть у артиста и взрослый сын Иван, которого ему подарила первая жена — журналистка Анастасия Федосеева.

Она ушла из жизни, когда мальчику был всего один год. Хабенский тяжело переживал эту трагедию и отдал наследника на воспитание родственникам покойной супруги.

Долгие годы Иван вместе с бабушкой жил в Испании, но из-за пандемии коронавируса артист решил перевезти его обратно в Россию. Правда, поселил наследника не в своем доме. Бывшей теще и сыну он купил отдельную квартиру в Москве.

Хабенский признается, что строго воспитывает 14-летнего Ивана, который уже на целую голову выше своего отца. Многие отмечают, что с актером у наследника нет ничего общего, ведь он вырос полной копией своей матери — те же глаза, тот же курносый нос.

К слову, Иван не хочет по примеру отца строить актерскую карьеру. В одном из интервью журналистам он признался, что намерен связать свою жизнь с программированием.