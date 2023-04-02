С отцом ни одной общей черты: фото сына Рыжего из «Иванушек» взбудоражило народ

У Андрея Григорьева-Апполонова за плечами не только успешная музыкальная карьера, но и неудачный брак. Бывшая жена артиста, спортсменка Марина Банкова, подарила ему двоих сыновей — Ивана и Артемия. Но это не уберегло возлюбленных от расставания. После развода с супругой певец поддерживает теплые отношения с наследниками.

Недавно в своих социальных сетях солист группы «Иванушки International» опубликовал новое фото с младшим сыном. Артемий отметил свое 15-летие, и отец трогательно поздравил его с этим событием. В подписи к публикации исполнитель поведал о том, что его наследник растет невероятно талантливым и добрым человеком.

Стоит отметить, что фото сына Рыжего из «Иванушек» взбудоражило народ. Артемий оказался статным красавцем-брюнетом, не имеющим с отцом ни одной общей черты.

«Не рыжий», — подчеркнул один из подписчиков артиста.

Другие поспешили заметить, что звездный наследник стал уже совсем взрослым.